Vincenzo Iodice trovato morto nel locale caldaia della metro di Aversa. Era scomparso da 4 giorni

Il cadavere dell’uomo, del quale si erano perse le tracce lo scorso 16 febbraio, è stato trovato nel locale caldaia della metro Ippodromo di Aversa, nel Casertano.
A cura di Valerio Papadia
Si è conclusa tragicamente la storia di Vincenzo Iodice, uomo di 88 anni scomparso quattro giorni fa ad Aversa, nella provincia di Caserta: il cadavere dell'anziano è stato rinvenuto nella mattinata odierna, venerdì 20 febbraio, nel locale caldaia della stazione Ippodromo della metropolitana di Aversa. La segnalazione del ritrovamento è arrivata intorno alle 11: inizialmente si era pensato potesse essere un senza fissa dimora, poi, invece, il corpo dell'88enne è stato riconosciuto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le opportune indagini per stabilire con esattezza le cause della morte dell'anziano e perché il cadavere si trovasse nel locale caldaia della stazione.

Di Vincenzo Iodice si erano perse le tracce lo scorso lunedì 16 febbraio. Nel primo pomeriggio, l'uomo era uscito dalla sua abitazione in via Michelangelo per fare alcune commissioni e non vi aveva più fatto ritorno. Inizialmente, il suo cellulare risultava ancora reperibile, poi più nulla. Preoccupata dall'assenza di notizie, la famiglia dell'88enne aveva denunciato la sua scomparsa e, l'ultima volta, Vincenzo Iodice era stato avvistato proprio alla stazione di Aversa. Alla scomparsa dell'anziano aveva dedicato spazio anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che sul proprio sito aveva pubblicato una scheda informativa su Vincenzo Iodice.

