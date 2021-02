in foto: Immagine di repertorio

Tentata rapina in un ristorante sventata dai clienti: è accaduto a Villaricca, popolosa città nell'hinterland a Nord di Napoli. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono stati allertati da alcuni passanti, che hanno segnalato una rapina in corso in un noto ristorante sulla Cirumvallazione Esterna, a Villaricca. Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, hanno arrestato Antonio Palma, 42enne di Giugliano, già noto alle forze dell'ordine, che era stato bloccato dal proprietario del locale e trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri: tentata rapina aggravata e detenzione di arma clandestina le accuse nei confronti del 42enne, che dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale. In fuga, invece, il complice di Palma, che è riuscito a far perdere le sue tracce: i militari stanno indagando nella speranza di identificarlo e rintracciarlo.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i due malviventi hanno raggiunto il ristorante a bordo di uno scooter con targa contraffatta, tentando una rapina ai danni del proprietario dell'attività commerciale. Alcuni dei presenti, però, hanno reagito, ingaggiando una colluttazione con i malviventi: uno di loro, come detto, è riuscito a fuggire, mentre Palma ha esploso alcuni colpi di pistola in direzione del soffitto e della porta d'ingresso del locale. Contestualmente all'arresto del 42enne, i carabinieri hanno sequestrato anche l'arma utilizzata per la tentata rapina, un revolver calibro 38. Come detto, sono in corso ancora le indagini dei militari dell'Arma per identificare il rapinatore in fuga.