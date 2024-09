video suggerito

Vigili “in affitto” a Napoli, “da 6 mesi mai pagati agenti in servizio d’ordine agli eventi privati” Protesta del sindacato di Polizia Locale Csa: “I pagamenti dovevano avvenire entro il trimestre. Non è possibile continuare così” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

"Gli agenti di Polizia Locale di Napoli attendono da 6 mesi i pagamenti degli straordinari resi fuori servizio ai privati, il cosiddetto Srap. Non è possibile aspettare tanto per prestazioni lavorative che sono state rese dal personale con tanto sacrificio". A parlare sono i sindacalisti del Csa, Antonio D'Amato e Dario Dell'Aquila, il sindacato più rappresentativo della Polizia Locale di Napoli, che intervengono così sul tema che è stato soprannominato dei cosiddetti "vigili in affitto".

La protesta del sindacato Csa

Al centro della polemica ci sono gli straordinari che vengono prestati dagli agenti su richiesta di servizi d'ordine dalle aziende private, come per esempio eventi e spettacoli con grandi afflussi di pubblico, riprese cinematografiche che richiedono la chiusura di strade, e altre cose simili. I privati pagano il servizio di sicurezza al Comune di Napoli in anticipo. Palazzo San Giacomo poi paga ai dipendenti gli straordinari effettuati in questo regime, sulla base degli atti di liquidazione presentati e rendicontati. Non c'è, quindi, passaggio di denaro dal privato all'agente, né sono sottratte risorse al controllo del territorio, perché, come detto, gli agenti garantiscono questo tipo di prestazioni al di fuori del proprio orario di servizio.

"Il Comune garantisca i pagamenti"

"L'accordo con il Comune di Napoli – spiegano D'Amato e Dell'Aquila – prevedeva che questo tipo di prestazioni venisse pagato ogni tre mesi, adesso ne sono passati sei e i lavoratori non hanno percepito i soldi nell'ultimo cedolino. Va garantito il pagamento trimestrale. Era stato individuato un percorso per ottenere in modo puntuale e certa l’erogazione delle spettanze dovute allo Srap. Chiediamo di accelerare la liquidazione degli importi dovuti senza dover attendere tempi lunghi, che di certo disincentivano alla partecipazione allo srap". Il problema non riguarda, ad ogni modo, è bene precisare, il Comando della Polizia Locale, che ha girato le fatture alla Ragioneria. "Il Comune di Napoli ci spieghi da cosa provengono i ritardi, visto che è stato dimostrato che si può pagare trimestralmente".