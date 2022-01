Vigili del fuoco soccorrono automobilista ferita, un’auto piomba sul loro camion: due pompieri feriti È successo a Taurasi, nella provincia di Avellino: i vigili del fuoco stavano soccorrendo un’automobilista che era uscita fuori strada quando un’altra auto ha colpito il loro camion.

A cura di Valerio Papadia

Piccola disavventura per i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda che, nella mattinata di oggi, giovedì 20 gennaio, hanno soccorso un'automobilista nel Comune di Taurasi, nella provincia di Avellino: una vettura ha colpito il loro camion e due pompieri sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave. Questa mattina, come detto, i vigili del fuoco si sono recati in via Progresso, sulla Strada Provinciale 57, dove un'automobile, dopo essere uscita fuori strada e aver abbattuto un albero, si era ribaltata ai margini della carreggiata. I pompieri si sono così adoperati per salvare la conducente della vettura, una donna di 35 anni del posto, rimasta incastrata nell'abitacolo: fortunatamente, i vigili sono riusciti nel loro intento e hanno estratto la 35enne dalla vettura, affidandola poi ai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso.

Auto contro il camion dei pompieri: ferito anche un ragazzo che faceva jogging

Al termine delle operazioni di soccorso, però, è accaduto qualcosa che i pompieri non si sarebbero mai immaginati: un'altra automobile è piombata sul camion dei vigili del fuoco che era parcheggiata sul lato della strada: nello scontro, due vigili del fuoco sono rimasti feriti e, anche loro, sono stati trasportati all'ospedale di Ariano Irpino per ricevere le cure mediche del caso, ma nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi. Nello scontro tra l'automobile e il camion dei pompieri è rimasto ferito lievemente anche un ragazzo del posto, che al momento dell'impatto stava facendo jogging.