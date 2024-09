video suggerito

Vigili aggrediti alla Festa dei Gigli di Barra: “Non hai fatto passare mia moglie” Un uomo si è scagliato contro una pattuglia della Polizia Locale a Barra: a suo dire i vigili non avrebbero permesso alla moglie di oltrepassare un blocco stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Festa dei Gigli di Barra (foto archivio)

Due agenti della Polizia Municipale sono stati aggrediti ieri sera a Barra, periferia Est di Napoli, mentre erano in servizio per la viabilità per la Festa dei Gigli: si sarebbe trattato di una ritorsione per non avere permesso ad una donna di passare con l'auto oltre il blocco stradale. I due, visitati al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, sono stati dimessi con dieci giorni di prognosi per escoriazioni e contusioni; il responsabile, rintracciato successivamente, è stato denunciato.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 18.45 di ieri, 26 settembre, quando i vigili, in servizio presso la Sezione Operativa San Giovanni, avevano istituito il blocco stradale da appena un quarto d'ora tra via Vela e Quarta Traversa Bisignano, per non far raggiungere in auto il luogo dove era in corso la festa. Due uomini si sono presentati su uno scooter e uno di loro ha cominciato subito a minacciare uno dei due agenti: "Non hai fatto passare mia moglie, io abito qua, scendi dall'auto, togliti la divisa". Dalle parole ai fatti il passo è stato breve: il vigile è stato spintonato e colpito al petto; il collega, che è intervenuto in suo soccorso, è stato strattonato dall'altro uomo.

Il litigio ha richiamato diverse persone che si trovavano nelle vicinanze, a quel punto i due sono risaliti sullo scooter e si sono rapidamente allontanati. L'uomo è stato rintracciato grazie al numero di targa dall'Investigativa della Polizia Municipale e denunciato. Non è stato invece possibile risalire alla donna a cui sarebbe stato negato di passare: è possibile che ci sia stato uno scambio di persona e che fosse stata fermata ad un altro varco.