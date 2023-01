Vigilante sfregiato con l’acido all’Ospedale Loreto Mare: un uomo voleva entrare senza test Covid L’uomo extracomunitario voleva incontrare la compagna ricoverata senza seguire i protocolli per il Covid. Al rifiuto dei vigilantes li ha colpiti con l’acido.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vigilante sfregiato con l'acido all'Ospedale Loreto Mare di Napoli. L'aggressione è avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 2 gennaio 2023, attorno alle ore 16,00, quando un uomo, di origine extracomunitaria, ha chiesto all'ingresso di poter raggiungere la compagna che era ricoverata. Le guardie giurate hanno cercato di spiegargli che non era possibile accedere ai reparti, come prevede la prassi per il Covid19, per la quale si può incontrare il personale medico solo dopo aver effettuato un tampone negativo.

L'uomo voleva entrare senza test Covid

L'uomo, che sembra fosse arrivato già in stato di particolare agitazione, a quel punto avrebbe dato in escandescenze, estraendo una bottiglietta con l'acido e spargendola ovunque, colpendo col getto anche uno dei vigilantes rimasto ferito in maniera non grave alle mani e al braccio, con le quali avrebbe cercato di proteggersi il volto. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Il vigilante ferito è stato trasferito all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca per le cure mediche del caso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe recato già negli scorsi giorni in visita al nosocomio di via Marina per portare cibo e altri oggetti alla compagna che era ricoverata al secondo piano, ma fino a quel momento non aveva dato alcun problema.

Aggrediti vigilante e infermiere a Pozzuoli

Sempre ieri, come racconta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, si è verificata un'altra aggressione, questa volta ad un infermiere e ad una guardia giurata all'Ospedale di Pozzuoli. "I fatti sono avvenuti intorno alle 11 all’ingresso del pronto soccorso dove un uomo ha dato in escandescenze dopo aver accompagnato il figlio che qualche minuto prima aveva rifiutato il trasporto con un’ambulanza del 118. Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia di Pozzuoli. Gli agenti hanno bloccato e poi denunciato a piede libero l’uomo per percosse e violenze. Sottoposti alle cure dei sanitari invece le due vittime".