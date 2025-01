video suggerito

Vietate le canzoni napoletane al karaoke di Firenze, il gestore del locale: "Le cose non stanno così" Il titolare del Red Garter di Firenze replica dopo le polemiche: "Non c'entra la lingua, da noi si può cantare solo una canzone a persona"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non ci sta il titolare del Red Garter, il locale di Firenze finito al centro di polemiche social dopo che un giovane di Benevento aveva raccontato che, in occasione della serata karaoke, gli sarebbe stato impedito di cantare in napoletano. Riccardo Tarantoli, titolare del locale e presidente del Sindacato Italiano Locali da Ballo (Silb) Confcommercio Toscana, ha replicato però con un video su Tik Tok nel quale spiega la sua versione dei fatti.

"Il napoletano non c'entra, noi facciamo cantare solo una canzone a persona"

"Non c'entra la lingua, noi facciamo cantare solo una canzone a persona", ha spiegato, "per dare la possibilità a tutti di esibirsi sul nostro palco", aggiungendo poi al ragazzo che aveva denunciato l'episodio sui social: "Ti aspettiamo a Firenze per cantare, e porta anche il tuo sindaco Mastella, e insieme canteremo i migliori evergreen della musica napoletana". Il riferimento al sindaco sannita arriva dopo le dichiarazioni dello stesso Mastella sulla vicenda, arrivate nei giorni successivi alla denuncia social del 26enne di Benevento. Nel video in cui Tarantoli fornisce la sua versione dei fatti, ci sono anche delle immagini del suo locale dove diversi giovani cantano alcune canzoni in napoletano: dal classico ‘O Sole Mio fino alla più recente I pe te, tu pe me di Geolier.

Mastella: "Atto stupido, razzista e colmo di incultura musicale"

Dopo le polemiche sui social, infatti, il sindaco Clemente Mastella aveva commentato a sua volta l'episodio con una nota ufficiale nella quale spiegava:

Leggo che a Firenze hanno vietato ad un ragazzo beneventano di cantare in dialetto napoletano, in un locale. Depreco questo atto, stupido, razzista e colmo di incultura musicale. ‘O sole mio è la canzone italiana più conosciuta al mondo. Questa forma di strisciante razzismo che si inietta pure nei gusti musicali è stupida, preoccupante e velenosa. Temo l'anno scorso abbia colpito anche Geolier che avrebbe meritato una vittoria a Sanremo che gli è stata soffiata ingiustamente.