Sette denunciati ed un arrestato nell'ambito di una vasta operazione contro la pedopornografia in Rete: i video viaggiavano tra il Canada e Napoli, dove la Polizia Postale di Napoli ha fatto scattare quest'oggi le denunce per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Le indagini, coordinate dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma – Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.), e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli IV Sezione Fasce Deboli, si sono avvalse anche della cooperazione della polizia canadese, che a sua volta indagava sullo scambio di video che avveniva su una nota app di messaggistica istantanea.

Dalle indagini, i poliziotti napoletani sono riusciti a risalire alle identità dei sette indagati per i quali sono quindi scattate le denunce: alcuni di questi sono residenti anche fuori Napoli (in due casi anche Roma e Foggia tra le città coinvolte). Nelle perquisizioni avvenute nelle abitazioni dei sette indagati, i poliziotti della postale hanno rinvenuto video e immagini di abusi e violenze su minori, che venivano scambiati lungo l'asse Canada-Napoli. L'arrestato, invece, è un cittadino straniero residente in provincia di Cosenza: anche per lui l'accusa è di essere responsabile della detenzione di ingenti quantitativo materiale pedopornografico reperito online e scambiato con altri utenti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, compresi i dispositivi attraverso i quali avveniva lo scambio di video e foto, tutti con soggetti minori sottoposti a violenze ed abuso di vario genere.