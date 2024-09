video suggerito

Bambine tra i 9 e i 13 anni adescate sui social e convinte a inviare foto e video hot: arrestato 40enne Sono 24 le minorenni adescate online sui social e poi convinte a inviare materiale hot: la Procura di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per un uomo di 40 anni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di archivio

Contattate, o sarebbe meglio dire adescate, sui social network e poi convinte a inviare foto e video hot. Sono 24 le bambine di età compresa tra i 9 e i 13 anni che sono cadute nella rete di un uomo di 40 anni, arrestato al termine di una inchiesta condotta dalla sezione "Fasce deboli della popolazione" della Procura di Napoli (sostituto procuratore Claudia Maone, procuratore aggiunto Raffello Falcone); per l'uomo, il gip del Tribunale di Napoli Nicoletta Campanaro ha disposto gli arresti domiciliari.

Le minorenni adescate tra il 2017 e il 2022 in tutta Italia

Stando a quanto è emerso dalle indagini, tra il dicembre del 2017 e il settembre del 2022, il 40enne avrebbe adescato sui social network, come detto, 24 bambine tra i 9 e i 13 anni, da Nord a Sud, convincendole a compiere e documentare esibizioni di tipo pedopornografico e a inviargli poi foto e video. Il processo a carico dell'uomo prenderà il via il prossimo 15 ottobre, davanti al Tribunale di Benevento in composizione collegiale.