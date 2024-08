video suggerito

Cena al ristorante, poi via senza pagare: il proprietario mette le loro foto sui social Il gestore del Kairos Loungebar di Celle di Bulgheria (Salerno) ha pubblicato le foto di tre clienti che sarebbero andati via dal ristorante senza saldare il conto.

A cura di Nico Falco

Una delle foto diffuse dal proprietario del ristorante Kairos di Celle di Bulgheria

Si sarebbero seduti a mangiare e, una volta finita la cena, si sarebbero tranquillamente alzati e sarebbero andati via, senza passare alla cassa. E il proprietario ha pubblicato sui social le loro fotografie (non censurate) per mettere in guardia i colleghi nel caso il terzetto si presentasse anche da loro e con le stesse intenzioni. La storia, che risale alle prime ore di ieri, 25 agosto, arriva da Celle di Bulgheria, comune da poco meno di duemila abitanti della provincia di Salerno, a denunciarla è il gestore del Kairos Loungebar. Si legge nel post su Facebook:

Intorno alle 00.15 di oggi (ieri, ndr), questi 3 soggetti hanno deciso di andare via senza pagare il conto presso il nostro ristorante. Nel fare loro i miei più grandi complimenti per "la truffa del secolo", chiedo il vostro aiuto per condividere questa notizia il più possibile in modo da trovarli ma sopratutto per non farlo accadere di nuovo. Viaggiano a bordo di una polo bianca. Grazie a chi condividerà.

Il messaggio è stato in poche ore condiviso da diverse centinaia di persone ma allo stato attuale non ci sarebbero aggiornamenti: i tre non sarebbero tornati nel ristorante e non ci sarebbe stato nessun chiarimento con la gestione. In casi del genere, si tratta di insolvenza fraudolenta (articolo 641 del codice penale), che viene punita con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a 516 euro; il reato è perseguibile a querela di parte (ovvero, c'è bisogno della denuncia della parte offesa per procedere) e si configura quando la persona decide deliberatamente di non pagare e può essere estinto saldando il debito prima della condanna.