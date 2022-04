Viale abusivo e roccia calcarea scavata illegalmente: sequestrato ristorante da matrimoni nel Casertano Sequestrata villa da cerimonie nel Casertano per violazioni urbanistiche: con lavori abusivi era stato realizzato un viale alberato ed era stata scavata roccia calcarea.

A cura di Valerio Papadia

Un ristorante da cerimonie di Roccaromana, in provincia di Caserta, è stato sottoposto a sequestro preventivo questa mattina per violazioni urbanistiche dal Nucleo Investigativo di Polizia Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta: dagli accertamenti è emerso che in un'area vicina era stato realizzato abusivamente un viale alberato con fondo rialzato rispetto alla quota del terreno e che erano in corso lavori di scavo e di sbancamento di materiale calcareo. Il provvedimento, eseguito col supporto dei carabinieri di Pietramelara, è stato emesso dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura locale.

L'indagine è scaturita da un controllo eseguito dai forestali nel settembre 2019; in quella circostanza i militari si accorsero del viale alberato e dei lavori di scavo e sbancamento, ancora in corso, che avevano comportato anche la distruzione di soprassuolo boschivo. Erano partiti gli accertamenti, tramite i quali era stato appurato che la struttura di ristorazione e catering si trovava in una zona agricola vincolata, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico.

Dopo un primo sopralluogo e le iniziali verifiche sulle opere realizzate la Procura aveva disposto una consulenza tecnica, con la quale era stato accertato che quegli interventi erano stati eseguiti abusivamente, senza rispettare le autorizzazioni concesse e senza darne preavviso agli uffici regionali della Regione; le opere realizzate, inoltre, non possedevano nemmeno l'autorizzazione sismica. Sulla base degli elementi acquisiti la Procura ha chiesto il sequestro della struttura, disposto quindi dal gip del Tribunale sammaritano.