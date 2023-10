Viaggio a Disneyland con pochi euro: truffa svelata dai Carabinieri di Caposele Una donna è stata truffata da una coppia che proponeva viaggi a Disneyland Parigi a prezzi stracciati: ma le forze dell’ordine hanno rintracciato i truffatori.

A cura di Vincenzo Piccolo

Immagine di repertorio

Un viaggio da Caposele, in provincia di Avellino, fino al parco giochi Disneyland di Parigi ad un prezzo particolarmente basso: ma in realtà era tutta una truffa scoperta dai Carabinieri e ben orchestrata da un uomo di Roma e una donna di Rovigo. La coppia è stata denunciata in stato di libertà e accusata di truffa. Il reato è stato scoperto grazie alla denuncia fatta da una signora del posto che era incappata in un annuncio di viaggio molto vantaggioso.

La vicenda ha avuto inizio quando la donna originaria del comune irpino di Caposele, che stava programmando un viaggio a Parigi, vedendo un'offerta in Rete si è lasciata ingannare dal prezzo incredibilmente conveniente per raggiungere Disneyland Paris, il famoso parco giochi della Disney aperto dal 1992 nella capitale francese. Il tipo di offerta comprendeva infatti sia il soggiorno nel parco di divertimenti della Disney, sia quello nella stessa Parigi. La donna, senza minimante sospettare alcunché, ha prima chiesto informazioni e poi ha anticipato un pagamento di circa 1.300 euro, con una ricarica su carta prepagata.

Solo successivamente, quando le è stato chiesto di versare una seconda somma di denaro, la vittima si è resa conto di essere stata truffata e ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare quanto stesse accadendo. Attraverso le indagini i militari dell'Arma sono riusciti a risalire ai truffatori e hanno scoperto la loro identità: si tratta di una coppia italiana (lui di Roma, lei di Rovigo), già con precedenti penali, specializzata in truffe di vario genere. Grazie alle prove raccolte, i due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente e dovranno rispondere a piede libero di truffa.