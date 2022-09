A via Toledo mega-transenna abbandonata da settimane, appoggiata alle aiuole dove passano i turisti La transenna era in piazzetta Duca D’Aosta, di fronte alla Funicolare Centrale, senza alcuna protezione: rimossa dagli operai della Napoli Servizi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una enorme transenna con reti, grate e cartelli stradali di cantiere, abbandonata da settimane in piazza Duca D'Aosta, proprio al centro di via Toledo, la principale via dello shopping del centro di Napoli, di fronte al Teatro Augusteo e all'ingresso della Funicolare Centrale. La mega-transenna era semplicemente appoggiata alle aiuole che si trovano all'uscita della Funicolare, nemmeno fissata con un gancio o messa in protezione in qualche modo per evitare di cadere sui numerosi passanti che si recano in funicolare. Pericolosa, quindi, per la pubblica sicurezza. La segnalazione alla fine è arrivata al Comune di Napoli che ieri mattina l'ha fatta rimuovere dagli operai della Napoli Servizi.

Il materiale di cantiere, secondo la norma, va rimosso subito dopo il termine dei lavori. Le aree interessate dai lavori, infatti, sono interdette al pubblico proprio per motivi di sicurezza. E le transenne non possono essere sicuramente lasciate in strada. Tanto più in una strada centrale come via Toledo, frequentata soprattutto in estate da migliaia di turisti. Nel caso specifico, la transenna, assieme ad altro materiale di cantiere, era stata appoggiata a delle aiuole pubbliche. Poco distante, dai tavolini e dai gazebo di bar e caffetterie. A ridosso di un luogo di passaggio verso la funicolare che dovrebbe essere lasciato sempre libero come via di fuga per motivi di sicurezza. Adesso al Comune si cerca di capire per quali lavori siano stati utilizzati la transenna e il materiale di cantiere. In modo da risalire ad eventuali responsabilità. Il materiale ad ogni modo è stato completamente raccolto e rimosso dalla Napoli Servizi nella giornata di ieri.