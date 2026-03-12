napoli
Camion dei rifiuti si schianta in via Toledo a Napoli, l’autista si è sentito male: ricoverato al Monaldi

Incidente in via Toledo a Napoli, camion impazzito dei rifiuti si schianta contro un palo. Il conducente colto da malore ricoverato al Monaldi.
A cura di Pierluigi Frattasi
Camion dei rifiuti di Asìa si schianta contro un palo in via Toledo a Napoli. L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, giovedì 12 marzo, attorno alle 14,30. Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo sarebbe stato colto da un improvviso malore, mentre era alla guida, e avrebbe perso il controllo del camioncino. Prima di collassare, però, l'uomo sarebbe riuscito ad accostare e a fermare il mezzo, evitando, così il coinvolgimento dei passanti. L'uomo è stato subito soccorso. Sul posto sono arrivati agenti della Polizia di Stato, personale dell'Esercito Italiano, impegnato nell'operazione Strade Sicure e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro.

Il conducente è stato poi trasportato in codice giallo presso l'Ospedale Monaldi di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it. Il conducente ha avuto quindi la prontezza di rispettare alla lettera il manuale previsto per queste situazioni, limitando al minimo i danni ed evitando ulteriori situazioni di pericolo. In strada si è creata comunque folla e agitazione, con molte persone preoccupate che hanno assistito alla scena del mezzo senza controllo che si schiantava contro il palo sul marciapiedi.

napoli
