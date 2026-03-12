Mangiano al ristorante e vanno via senza pagare, rissa a via Toledo a Napoli: feriti anche due vigili

Due persone hanno pranzato in un ristorante di via San Giacomo e sono andate via senza pagare il conto. Rissa con i gestori. Due agenti di polizia locale feriti.

Immagine di repertorio

Mangiano al ristorante al centro di Napoli e vanno via senza pagare il conto con un pretesto: "Il cibo non è buono", sostengono per giustificarsi. Inseguiti dai titolari, scoppia una violenta rissa in via Toledo, nel corso della quale restano feriti anche due agenti di Polizia Locale, intervenuti per calmare gli animi. Denunciati gli aggressori. I due poliziotti portati in ospedale. È accaduto oggi pomeriggio, giovedì 12 marzo, attorno alle ore 15,00, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

Panico in via Toledo per una rissa, interviene la Polizia locale

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, i due avventori si erano seduti in un noto ristorante di via San Giacomo, una traversa che collega piazza Municipio a via Toledo a Napoli. Qui, avrebbero pranzato. Ma, dopo aver consumato il pasto, si sarebbero alzati e avrebbero preteso di non pagare con un pretesto, perché, a loro giudizio, il cibo non sarebbe stato buono. A questo punto, i due si sarebbero allontanati dal locale, sotto lo sguardo attonito dei camerieri. Non si esclude che i due clienti fossero in stato di ebbrezza.

A quel punto, i gestori li avrebbero seguiti per chiedere spiegazioni. Una volta arrivati in via Toledo, sarebbe scoppiata una rissa, tra lo spavento dei tanti turisti e dei cittadini che stavano passeggiando. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale che erano in zona che sono intervenuti per sedare la lite. La strada, infatti, è costantemente presidiata dalle forze dell'ordine. Nel parapiglia, due poliziotti municipali sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i rinforzi, alla fine erano presenti tre pattuglie della polizia locale. Gli aggressori sono stati denunciati a piede libero per rissa. Mentre i due agenti feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini in via Pignasecca per farsi refertare. Solo ieri, nella stessa strada c'era stato il ferimento di un 13enne, accoltellato ad una gamba.