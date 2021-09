Via Pigna, via Simone Martini, l’incrocio dei lavori eterni e del degrado: lettera di un residente Lettera di un residente al Vomero: situazione ormai insostenibile alla rotonda tra via Pigna, via Simone Martini e via Iannelli al Vomero. I lavori avviati in agosto si sono fermati per le vacanze estive e hanno ripreso a settembre causando caos totale. A questo si aggiunge lo stato di estremo degrado della zona.

Gentile redazione di Fanpage.it,

Mi chiedevo se avete presente l'incrocio tra via Pigna, via Simone Martini e via Iannelli al Vomero. C'è una nota farmacia, c'è una rotonda, c' è sempre traffico.

Vi devo raccontare il capolavoro fatto dal Comune e dalla Municipalità Vomero-Arenella, l'ennesimo. Il 1 agosto hanno iniziato lavori ai sottoservizi fognari al centro della rotatoria. I lavori si sono poi fermati, con un cantiere che occupa gran parte della sede stradale in un'area trafficatissima.

Tutto il mese d'agosto niente cantiere. Indovinate quando sono tornati gli operai? A settembre, nel pieno ripristino delle attività commerciali e del traffico veicolare. Hanno fatto la vacanza…

Trapani e frese che devastano i timpani, nessuna garanzia sui tempi di chiusura cantiere, lavori privati che iniziano senza autorizzazioni…Ma è legale?

Nessuno ha un minimo di vergogna per come viene gestita la "cosa pubblica"?

Via Simone Martini è assediata da negozi che tengono in strada la mercanzia e tavolini non so quanto autorizzati.

Se avete la sfortuna di essere disabile è un problema vostro.

E ancora: le campane della spazzatura differenziata sono lercie, strapiene di rifiuti ai lati, nauseabonde. Mai una disinfestazione o la sostituzione dei cassonetti di vetro, carta e plastica, niente. E paghiamo una tassa rifiuti altissima!

Lo spazzamento urbano? Se lo fanno da soli i portieri dei condomini o i negozianti. In pratica oggi in via Simone Martini e in via Pigna anche le case subiscono un deprezzamento a causa di questo degrado urbano. Per non parlare di via Case Puntellate: lì c'è un cantiere mai chiuso del tutto e a periodi si alza una nauseabonda puzza di fogna.

Fra pochi giorni si voterà. Mi domando, vi domando: ma con che faccia vengono a chiederci il voto?