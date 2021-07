Al Vomero nuovo cantiere alla rotonda di via Pigna fino al 30 agosto

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuovo cantiere in via Pigna quest’estate in corrispondenza della rotatoria con via Jannelli. Si tratta dei lavori per le condotte fognarie del Collettore Arena Sant’Antonio. Il programma prevede lavori fino al 30 agosto prossimo, salvo proroghe. Il cantiere è già partito questa settimana in quanto non rientra tra i cantieri bloccati dalla Prefettura per motivi di sicurezza pubblica che si trovano all’interno della zona rossa del G20. Per tutta la durata dei lavori è previsto il divieto di fermata lungo il perimetro dell’incrocio fino a dopo le strisce pedonali. Sospesi gli stalli di sosta degli scooter, deviata anche la linea bus 130 dell’Anm. Per Nino Simeone, consigliere delegato a mobilità e trasporti del governatore Vincenzo De Luca, “sarà il caos più totale. È l'unica arteria cittadina che collega Fuorigrotta, Soccavo e il Vomero con la zona ospedaliera e lo svincolo della Tangenziale”.

Chiudono le rampe della Tangenziale

Intanto, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal giorno 2/8/2021 al giorno 6/8/2021 ed il giorno 9/8/2021: nello svincolo “Vomero”, chiusura della rampa d’uscita “via Pigna” (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata “via Caldieri”);

dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal giorno 10/8/2021 al giorno 13/8/2021 e dal giorno 16/8/2021 al giorno 19/8/2021: nello svincolo “Vomero”, chiusura della rampa d’ingresso “via Pigna” (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, rampa d’ingresso alternativa consigliata “via Cilea”);

dalle ore 8,00 alle ore 17,00 del giorno 19/8/2021: nello svincolo "Vomero", chiusura della rampa d'uscita "via Caldieri" (per i veicoli provenienti dai caselli "Vomero", rampa d'uscita alternativa consigliata "via Pigna");

dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal giorno 30/8/2021 al giorno 3/9/2021 e dal giorno 6/9/2021 al giorno 10/9/2021: nello svincolo "Vomero", chiusura della rampa d'uscita "via Pigna" (per i veicoli provenienti dai caselli "Vomero", rampa d'uscita alternativa consigliata "via Caldieri");

dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal giorno 13/9/2021 al giorno 17/9/2021 ed il giorno 20/9/2021: nello svincolo "Vomero", chiusura della rampa d'ingresso "via Pigna" (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, rampa d'ingresso alternativa consigliata "via Cilea").

Come chiedere il rimborso del pedaggio

Tangenziale di Napoli comunica che “in riferimento alle chiusure programmate si comunica che nel caso di doppio pagamento del pedaggio conseguente all'uscita anticipata ed al successivo rientro sull'asse autostradale è possibile, conservando i doppi scontrini, richiedere il rimborso".