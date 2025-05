video suggerito

Via Partenope, ragazzo cade sugli scogli aspettando il pullman del Calcio Napoli Ragazzo cade sulla scogliera del Lungomare di via Partenope durante la sfilata dei bus scoperti e si ferisce. Malori tra gli spettatori sotto il sole. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

Foto Fanpage.it

Incidenti e malori durante la festa scudetto del Napoli sul Lungomare di via Caracciolo oggi, lunedì 26 maggio. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, la grande gioia dei tifosi azzurri – quasi 400mila, secondo le prime stime – è stata però macchiata, purtroppo, anche da qualche imprevisto. Un ragazzo è caduto, infatti, sulla scogliera frangiflutti del Lungomare di via Partenope, ferendosi, mentre stava assistendo alla sfilata celebrativa dei bus scoperti che dal Molo Luise di Mergellina sono arrivati a piazza Vittoria, prima di tornare indietro. È stato necessario l'intervento dei soccorsi giunti sul posto con scale e kit medici, per recuperarlo.

Malori tra gli spettatori, attese di 5 ore sotto il sole

Il giovane è stato stabilizzato e imbarellato. Si sospetta una frattura. Quindi, è stato trasportato al Pronto Soccorso ospedaliero per i successivi accertamenti. A lanciare l'allarme erano stati gli altri spettatori che si trovavano sulle balaustre, che hanno chiamato subito i soccorsi. Segnalati anche diversi malori tra le persone in strada, in attesa della sfilata dei bus – prevista per le ore 15,00 – in alcuni casi dalle 11,00 di questa mattina. Quindi, hanno aspettato sotto il sole e tra la calca per circa 4 ore. I cancelli dei quattro varchi allestiti lungo il percorso sono stati aperti attorno alle ore 12.

Scavalcate le barriere alla Riviera di Chiaia e in piazza Vittoria

Alcuni tifosi sono riusciti a scavalcare le transenne poste nel varco della Riviera di Chiaia, all'altezza della Villa Comunale. Altri sono riusciti a posizionarsi anche sul marciapiedi di via Caracciolo, che doveva essere riservato solo al personale ed ai mezzi di soccorso. I bus scoperti con a bordo i calciatori del Napoli, accompagnati da Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e Stefano De Martino, infatti, hanno viaggiato sulla pista ciclabile. Mentre gli spalti sono stati realizzati fronte strada, su un unico lato, con gli spettatori rivolti verso il mare.