Via Marina e piazza municipio, tornano i cantieri: due mesi di lavori per il nuovo elettrodotto Ci saranno due cantieri in piazza Municipio-via Acton e in via Cristoforo Colombo-Portosalvo, come lo scorso anno. Sarà rimosso lo spartitraffico. Il piano viabilità.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tornano i cantieri in piazza Municipio e a via Marina. Lavori per due mesi, dalla fine di settembre all'inizio di dicembre 2023, per la posa del nuovo elettrodotto interrato di Terna Spa in via Cristoforo Colombo. Sarà rifatta anche la strada. I cantieri saranno due, come l'anno scorso, uno posizionato in piazza Municipio, all'inizio di via Acton, l'altro in via Cristoforo Colombo, nei pressi della chiesa di Portosalvo. I lavori rientrano nel progetto di “Riassetto della rete di Alta tensione della città di Napoli – Collegamento 220 kv Doganella – Napoli Centro”, e sono finalizzati alla messa in esercizio del nuovo elettrodotto.

Il piano traffico e la durata dei lavori

I lavori dovrebbero partire attorno al 20 settembre prossimo e terminare il 30 novembre. Si tratta di cantieri, come detto già realizzati lo scorso anno, e il piano di viabilità predisposto dal Comune sarà probabilmente molto simile. Si prevede di rimuovere il cordolo spartitraffico provvisorio in via Acton, che al momento si trova all'altezza di piazza Municipio, in modo da poter consentire ai veicoli provenienti dalla Galleria Vittoria di immettersi nella carreggiata lato monte di via Colombo, attraverso una nuova corsia provvisoria che sarà larga 3,5 metri. In questo modo sarà possibile anche garantire il passaggio di mezzi pubblici e di soccorso. Mentre ci sarà l’obbligo di proseguire diritto su via Cristoforo Colombo, sulla carreggiata lato mare all’altezza di Portosalvo, dove c'è il semaforo.

Le operazioni di rimozione del cordolo spartitraffico avverranno probabilmente la prossima settimana. Il Comune sta lavorando anche al progetto di risistemazione definitiva di questa parte di piazza Municipio, una volta che saranno completati tutti i lavori attualmente ancora in corso. I cantieri saranno visibili anche grazie alla segnaletica stradale luminosa notturna che sarà posizionata nei prossimi giorni.