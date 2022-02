Via le mascherine all’aperto in tutta Italia. Ma De Luca in Campania vuole mantenere l’obbligo Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato che, dall’11 febbraio, in Italia cadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Ma De Luca in Campania la pensa diversamente.

A cura di Valerio Papadia

È arrivata nel pomeriggio di oggi l'anticipazione, resa nota dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che a partire dall'11 febbraio in tutta Italia cadrà l'obbligo delle mascherine all'aperto. "È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le Regioni a partire dall'11 di febbraio. Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani" ha detto Costa. C'è chi però ha più volte mostrato la propria contrarietà a un provvedimento del genere e che, durante tutto il corso della pandemia di Coronavirus, ha mantenuto sempre l'obbligo delle mascherine all'aperto anche quando nel resto del Paese non era in vigore: stiamo parlando del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha manifestato la volontà di continuare a far indossare ai cittadini campani la mascherina.

"In Campania continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono di toglierla all'aperto. Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre Regioni perché la densità abitativa in Campania è più alta che in altre parti d'Italia. Se sarà così possiamo guardare con fiducia a settimane e mesi davanti, se rimaniamo prudenti restiamo alla vita normale" ha dichiarato De Luca soltanto la scorsa settimana, quando il Governo stava già prendendo in considerazione l'eventualità di far decadere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto.

Alla luce delle nuove disposizioni anticipate dal sottosegretario alla Salute Costa, però, il presidente della Regione Campania non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione. È probabile che il governatore campano aspetti che il provvedimento diventi effettivo per una ordinanza ad hoc in Campania.