video suggerito

Via Duomo chiusa a metà per 3 mesi per lavori: cantiere all’altezza di Forcella: il piano traffico In arrivo un nuovo cantiere in via Duomo a Napoli nella zona del murale di San Gennaro. Durerà 3 mesi. Partenza prevista per gennaio 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Via Duomo chiusa per tre mesi per lavori dall'inizio del 2025. La famosa strada del centro storico sarà spezzata da un nuovo cantiere che sorgerà all'altezza dello slargo di via Forcella, dove si trova il murale di San Gennaro di Jorit, tagliandola in due. Nelle due metà di via Duomo si potrà continuare a circolare. Il varco Ztl del Centro Antico resterà attivo. I lavori rientrano nell'ambito del progetto di riqualificazione degli spazi urbani. Il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Il dispositivo dovrebbe partire, salvo imprevisti, dopo le feste di Natale, quindi dall'8 gennaio e durare circa 90 giorni lavorativi. Non è escluso però che possa esserci una proroga.

Via Duomo chiusa per 3 mesi, il piano traffico

Ma cosa prevede il progetto? Il cantiere prevede la chiusura totale del tratto di via Duomo, compreso tra l'incrocio con via Vicaria Vecchia e via San Biagio dei Librai. L'accesso sarà consentito solo ai residenti e alle attività commerciali per carico e scarico merci, nonché ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine. Per i pedoni sarà creato un corridoio sul lato di via Duomo adiacente ai negozi.

Il piano viabilità, inoltre, prevede di istituire un doppio senso di marcia tra via dei Tribunali e via Forcella, sull'asse di via Duomo, con l'uscita su quest'ultima. Ma anche l'inversione del senso di marcia in via Forcella, in direzione di Corso Umberto I, con uscita su quest'ultimo. Resta invariata la circolazione su via Duomo nel tratto da via dei Tribunali in uscita verso il Duomo. Confermata, come detto la Ztl Centro Antico.