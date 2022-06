Vesuvio ostaggio dei bagarini, Rescigno dopo il video di Fanpage: “Commissariare il parco” Dopo l’inchiesta di Fanpage.it che ha mostrato lo stato di degrado del Parco del Vesuvio, la consigliera Rescigno (FdI) chiede il commissariamento: “Unica via”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cono del Vesuvio e i turisti in fila

Non si placano le polemiche dopo l'inchiesta di Fanpage.it che ha mostrato come l'accesso al cratere del Vesuvio, cuore dell'omonimo Parco Naturale, sia diventato luogo di degrado e disservizi, con i turisti costretti a comprare i biglietti dai bagarini ad un prezzo maggiore (circa il 40% in più) per poter accedere. Mancano anche i bagni e la connessione internet, con quest'ultima che sarebbe necessaria anche per poter acquistare i biglietti online che non sono già finiti nelle mani dei bagarini.

Rescigno: "Commissariare il Parco Nazionale del Vesuvio"

Penso che il governatore De Luca abbia una sola strada: il commissariamento immediato dei vertici del Parco Nazionale del Vesuvio": lo ha spiegato Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, nonché segretaria della commissione Turismo della Regione Campania. "Le immagini mostrate nell'inchiesta di Fanpage.it sono vergognose e offendono tutta la Campania". La stessa Rescigno ha spiegato di aver già segnalato "subito dopo il mio insediamento in Consiglio regionale, in un Question Time all'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, la falla del nuovo regolamento varato dall'ente parco per l'acquisto dei biglietti. Un sistema che, come dimostra l'inchiesta di Fanpage, favorisce gli abusivi e penalizza gli operatori turistici", ha aggiunto ancora la consigliera di FdI, che attacca anche il ministro della Cultura Franceschini: "Leggo che è indignato, ma finiamola con questa retorica fine a sé stessa. I campani sono indignati da un ‘ministro latitante' che ignora le potenzialità del nostro patrimonio".

Giovedì 23 l'incontro in Regione

Intanto già nei giorni scorsi la Regione Campania ha convocato per giovedì 23 il presidente dell'ente parco, i tour operator e le agenzie di viaggi. Tra i convocati dall'assessore Casucci ci sono il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo e il direttore Stefano Donati. All'incontro parteciperanno anche il presidente della commissione Turismo Giovanni Mensorio e i consiglieri regionali Diego Venanzoni e la stessa Carmela Rescigno.