Maria Rosaria Boccia è stata vittima di molestie: una donna tentò di incendiarle la casa L'imprenditrice 41enne di Pompei, balzata alle cronache per il caso che ha coinvolto l'ex ministro della Cultura Sangiuluano, un anno fa è stata vittima di molestie da parte di una donna, poi condannata.

A cura di Valerio Papadia

Maria Rosaria Boccia

Forse non tutti sanno che Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice 41enne di Pompei, nel Napoletano, balzata alle cronache negli ultimi giorni per il caso che ha coinvolto Gennaro Sangiuliano, ormai ex ministro della Cultura, dimessosi proprio dopo la querelle con l'imprenditrice, era in realtà già stata finita all'attenzione dei media, almeno quelli locali, dal momento che è stata vittima di molestie da parte di una donna, che poi è stata condannata.

La donna in questione, una infermiera di 54 anni, aveva cominciato a prendere di mira Maria Rosaria Boccia, scrivendole messaggi poco piacevoli sui social network, che si erano fatti via via sempre più offensivi e minacciosi, a tal punto da arrivare a dichiarare che avrebbe dato fuoco all'abitazione dell'imprenditrice. Minacce che hanno spinto la 41enne a sporgere denuncia nei confronti dell'infermiera, ma che evidentemente non l'hanno fermata, dal momento che, per ben due volte, la donna si è presentata sotto casa di Maria Rosaria Boccia, dando fuoco a un pezzetto di carta e lasciandolo sull'uscio. La circostanza, ha indotto il Tribunale di Torre Annunziata, nel 2023, a condannare l'infermiera per molestie reiterate.

È stata la stessa Maria Rosaria Boccia, lo scorso anno, a svelare il motivo per il quale è diventata oggetto dell'interesse e delle molestie della 54enne. L'imprenditrice, in piena emergenza Covid, organizzò una raccolta fondi per gli ospedali di Scafati, Nocera Inferiore e Pagani, nella provincia di Salerno; in quella occasione, invitò soltanto i medici dei presidi, attirando così su di sé le ire dell'infermiera, esclusa dall'evento.