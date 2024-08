video suggerito

Addio a Felice Trenca, dirigente Rai di Napoli e storico: lutto nel mondo della cultura Morto a Napoli lo storico Felice Trenca, a lungo dirigente della Rai partenopea per la quale aveva curato tantissime trasmissioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Felice Trenca

Lutto nel mondo della cultura: si è spento Felice Trenca, esperto di storia contemporanea e dirigente al centro Rai di Napoli. Esperto di storia contemporanea, ha creato a Napoli uno uno dei più importanti archivi in Italia sulla Guerra Civile di Spagna, combattuta tra il 17 luglio 1936 ed il 1º aprile 1939 tra le forze nazionaliste del generale Francisco Franco, che divenne dittatore del paese fino alla morte (20 novembre 1975) e le forze dell'allora repubblica spagnola.

Fondamentale per la creazione di questo archivio la sua costante collaborazione, in cinquanta anni, con l'istituto spagnolo Cervantes (oggi Santiago) e con l'istituto campano per la storia della Resistenza. Per la Rai ha seguito moltissime trasmissioni, tra cui "I venerdì della prosa", "Senza Rete", “Check up” e "Giallo Sera" fino ai varietà degli anni 80 e alle più recenti soap opera della Rai.