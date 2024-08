Very e Sasy fermano i social: la figlia Carmen ricoverata in ospedale a Ischia

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Stop dai social per Very e Sasy, coppia napoletana di TikToker molto famosa sul social network cinese: la figlia, Carmen Borriello, anche lei nota sul web, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Rizzoli di Ischia e sottoposta a un intervento chirurgico, come riporta TeleIschia. "Ragazzi mi dispiace dirvi che per dei giorni mi assenterò dai social per problemi familiari di salute! Poi vi spiegherò, e chiedo scusa a tutte le persone per aver annullato le feste" si legge sul profilo TikTok della coppia. Proprio domenica prossima, 18 agosto, Very e Sasy – al secolo Veronica Acquaviva e Salvatore Borriello – dovevano intervenire alla Festa della Madonna del Ponte a Campagna, nel Salernitano, organizzata da una parrocchia locale.

Da quanto si apprende, Carmen Borriello, dopo l'operazione, sta bene. Proprio all'ospedale Rizzoli di Ischia, qualche settimana fa, dopo aver partorito, Carmen aveva pubblicato su TikTok un video mentre ballava con alcuni sanitari del nosocomio isolano, scatenando non poche polemiche, a tal punto da indurre l'Asl Napoli 2 Nord – di cui l'ospedale Rizzoli fa parte – ad aprire una indagine interna per fare piena luce su quanto accaduto nel nosocomio ischitano e investigare sul comportamento dei sanitari.