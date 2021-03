in foto: I prodotti alimentari sequestrati dai carabinieri della forestale di Caserta.

Chili di cipolle, quintali di noci di Sorrento, oltre mille bottiglie di passata di pomodoro: maxi sequestro da parte dei carabinieri forestali all'interno del mercato ortofrutticolo di San Tammaro, in provincia di Caserta. Prodotti non a norma, irregolari, sprovvisti delle certificazioni necessarie per essere messi in vendita in sicurezza. Controlli a tappeto che hanno riguardato gli stand che si trovano all'interno del mercato tammarese, e che hanno visto la partecipazione dei carabinieri di Caserta, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere.

Tra i prodotti irregolari sequestrati all'interno degli stand del mercato ortofrutticolo di San Tammaro ci sono 37 cassette di cavolfiori, 175 chili di noci di Sorrento, 1.200 bottiglie di passata di pomodoro, tutte senza documenti utili per risalire alla loro tracciabilità. Sequestrate anche 350 chili di cipolle rosse con l'etichettatura "Cipolla Rossa di Calabria", prodotto IGP (indicazione geografica protetta) ma che non è stato possibile verificare come tale. Sequestrate anche cassette di arance navel, anche in questo caso senza documentazione che ne riportassero l'effettiva qualità. Una delle società controllate all'interno del mercato ortofrutticolo è risultata anche non iscritta alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli, e così sanzionata a sua volta. In tutto, oltre ai prodotti sequestrati, sono state comminate anche settemila euro di multe per le varie irregolarità riscontrate.