Ventenne ferito a Napoli, fermato 14enne: tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso Fermato un ragazzo di 14 anni per il ferimento di un 20enne avvenuto a luglio tra via Foria e piazza Cavour, a Napoli; identificato anche il complice 16enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un giovane di 14 anni è stato sottoposto a fermo nella giornata di oggi, 21 settembre, con l'accusa di avere sparato a un ragazzo di 20 anni lo nello scorso luglio tra via Foria e piazza Cavour, nel centro di Napoli; il presunto responsabile è stato rintracciato dalle forze dell'ordine in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura dei Minori, l'accusa è di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso: il ferimento sarebbe da inquadrare in logiche di controllo delle attività criminali in zona.

L'episodio contestato risale alla notte del 21 luglio, poco prima delle quattro del mattino, quando un 20enne incensurato era stato ferito con una pallottola all'addome mentre era in moto insieme ad un altro giovane; la vittima era stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto, dove era operata d'urgenza e ricoverata in gravi condizioni; l'intervento si era concluso soltanto intorno alle 9 del mattino e il 20enne era stato dichiarato fuori pericolo di vita.

Le indagini hanno portato all'identificazione del 14enne, che dopo le formalità di rito è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. Secondo gli investigatori il giovanissimo avrebbe agito in compagnia di un complice di 16 anni, anche lui individuato e che attualmente già si trova in Istituto di Pena Minorile.