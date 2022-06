Ventenne ferito a colpi di pistola nella notte a Napoli: “Tentativo di rapina” Un 20enne napoletano è stato ferito nella notte a Napoli. Si sarebbe trattato di una rapina, indagini dei suoi carabinieri; la versione della vittima al vaglio.

A cura di Nico Falco

Un 20enne napoletano, pregiudicato, è stato ferito con un colpo di pistola nel centro di Napoli nella notte appena trascorsa; medicato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, ha raccontato ai sanitari, e successivamente ai carabinieri, di essere stato aggredito da due sconosciuti che avrebbero tentato di rapinarlo e, al tentativo di reazione, gli avrebbero sparato un proiettile alle gambe. La sua versione resta al vaglio degli investigatori, che al momento non hanno trovato riscontri.

Il giovane, Vittorio S., residente nella zona dei Quartieri Spagnoli, si è presentato poco dopo la mezzanotte nell'ospedale del centro cittadino con una ferita alla gamba sinistra; la pallottola non aveva causato danni gravi, è stato giudicato non in pericolo di vita e, dopo le medicazioni del caso, dimesso con prognosi di 10 giorni. Come da prassi, il personale sanitario ha allertato le forze dell'ordine. Stando a quanto ha raccontato, il ferimento sarebbe avvenuto in via Foria, ad opera di due giovani anche loro in scooter che con quel colpo di pistola lo avrebbero "punito" per aver reagito alla rapina e subito dopo si sarebbero dileguati. Il ragazzo non è stato in grado di fornire altri particolari sulla coppia, né di fornire informazioni sul loro mezzo.

Sull'episodio indagano i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro. I militari stanno verificando se nel punto indicato di via Foria è attiva la videosorveglianza; nel corso del sopralluogo non sono state trovate tracce di sangue o bossoli a riscontro della versione del 20enne. Parallelamente, sono in corso accertamenti sulle frequentazioni del ragazzo e sui suoi precedenti penali.