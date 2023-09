“Venite a smontare il palco di Liberato per 50 euro”: l’offerta di lavoro imbarazzante sui social Un annuncio di lavoro in Rete ha scatenato diverse polemiche: 50 euro per smontare il palco dopo il concerto di Liberato in piazza Plebiscito. Non è chiaro quali siano i rapporti dell’autore del post con lo staff che ha organizzato il concerto, ma a centinaia hanno commentato in maniera negativa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'offerta di lavoro assurda è apparsa nelle scorse ore sui social: smontare e caricare il palco del concerto di Liberato per 50 euro. Non è chiaro se si tratti di un annuncio fake, di una provocazione o tantomeno se chi lo scrive sia effettivamente qualcuno legato all'organizzazione del concerto. Fatto sta che in tanti hanno commentato duramente l'offerta di lavoro, tra le altre cose totalmente fuori mercato. Tanti i commenti al post apparso in uno dei numerosi gruppi di "offro e cerco lavoro" che riempiono le pagine dei social network, soprattutto ora che finita l'estate e le vacanze in molti, senza appunto un lavoro, sono alla ricerca di qualche opportunità di guadagno più o meno stabile.

Il testo dell'annuncio, apparso nelle prime ore di questa mattina, recita:

Per lunedì 18 settembre ore 24 cerco 10 ragazzi manovali per smontaggio e carico camion dopo il concerto di Liberato in piazza del Plebiscito. Cinquanta euro subito, appena finito il lavoro. Per qualsiasi cosa, contattatemi.

Difficile capire se chi ha messo l'annuncio appartenga o meno all'organizzazione del concerto di Liberato, che nelle scorse serate ha già fatto registrare il tutto esaurito in piazza del Plebiscito e che per l'ultima serata con ogni probabilità farà registrare dopo il bis anche una ter. Ma in tanti hanno commentato duramente l'offerta. "Smontatelo tu", "Cinquanta euro sono una miseria", "Ma che offerta è?", tra i commenti più frequenti. Ma a fronte di centinaia di commenti negativi, c'è anche chi chiede informazioni all'autore del post, segno che evidentemente la mancanza di lavoro è tale che qualcuno preferisce provare a racimolare anche somme molto basse e senza prospettive per il futuro, pur di sbarcare il lunario.