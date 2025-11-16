Venditore ambulante di fiori investito davanti agli chalet di Mergellina: è in pericolo di vita

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte nella zona degli chalet di Mergellina, sul Lungomare di Napoli: un uomo di 51 anni è stato investito da un'automobile. L'incidente si è verificato intorno alle 4.40, in corrispondenza del noto Chalet Ciro: l'uomo, originario del Bangladesh e venditore ambulante di fiori, stava attraversando la strada quando è stato investito dalla vettura. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al 51enne e lo hanno trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli: l'uomo è stato ricoverato in Terapia Intensiva a causa delle ferite riportate; è in prognosi riservata ed è considerato in grave pericolo di vita.

Al conducente dell'auto è stata ritirata la patente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi tecnici finalizzati a ricostruire con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Alla guida dell'automobile che ha investito il 51enne c'era un ragazzo di 20 anni, residente nell'Area Vesuviana, il quale è stato sottoposto agli accertamenti volti a determinare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue al momento dell'impatto; al 20enne è stata ritirata la patente di guida, mentre l'automobile è stata sottoposta a sequestro.