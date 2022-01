Vende cialde di caffè rubate, denunciato imprenditore: la scoperta a Frattamaggiore I carabinieri hanno scoperto che le cialde e capsule di caffè venduta da un grossista di Frattamaggiore erano state rubate a un autotrasportatore nel Nolano.

A cura di Valerio Papadia

Migliaia di cialde e capsule di caffè rubate sono state scoperte a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli, in un'attività all'ingrosso: il proprietario, un imprenditore napoletano, è stato così denunciato per ricettazione. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri della locale stazione, impegnati in attività di controllo del territorio: i militari dell'Arma hanno controllato un negozio di alimentario nel centro cittadino, notando che sugli scaffali venivano esposte scatole di cialde di caffè che generalmente non vengono vendute nella provincia di Napoli. Ai carabinieri, il proprietario del negozio ha esibito la documentazione d'acquisto, derivante da regolare transazione con un grossista della città.

Le cialde rubate nel Nolano lo scorso dicembre

A quel punto i militari dell'Arma, allo scopo di approfondire la faccenda e vederci chiaro, hanno deciso di controllare anche l'attività del grossista: qui hanno rinvenuto 2.700 scatole, tra cialde e capsule di caffè. Grande è stata la sorpresa dei carabinieri quando, dai dovuti accertamenti del caso, è emerso che la cialde e le capsule erano state rubate nel Nolano, il 23 dicembre del 2021, ad un autotrasportatore: la refurtiva – del valore stimato di circa 20mila euro – è stata così sequestrata e restituita al legittimo proprietario, mentre il grossista è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di ricettazione.