Si chiamano Mariangela Raimondo e Modestino Matarazzo e sono i primi operatori sanitari della provincia di Avellino che saranno vaccinati domani, 27 dicembre contro il Covid-19. Raimondo ha 40 anni è una specialista in Reumatologia, mentre Matarazzo, fa parte dell'equipe della terapia intensiva Covid, insieme ad altri 98 colleghi impegnati nell'assistenza ai pazienti affetti da Covid-19. Entrambi hanno aderito su base volontaria alla somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech. La somministrazione avverrà in locali individuati all'interno della "cittadella" ospedaliera e verrà seguita da tre equipe multidisciplinari (medicina preventiva, anestesia e rianimazione, allergologia) per fronteggiare eventuali reazioni avverse.

Le vaccinazioni, che nella prima fase prevedono la somministrazione di otto mila vaccini tra Azienda ospedaliera e Asl, riprenderanno il prossimo due gennaio negli ospedali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. La precedenza verrà data al personale ospedaliero, a quello delle ditte esterne, dei distretti sanitari, delle Rsa, delle case cura convenzionate e case-albergo per anziani. Oltre l'85% del personale sanitario ha aderito alla campagna vaccinale.

Domani, domenica 27 dicembre, sarà il "V-Day", il giorno designato per il via alla campagna vaccinale con il vaccino Pfizer/BionTech. In Campania sono state attivate 7 postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell'Asl Napoli 1.