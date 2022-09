Vasto incendio nel Salernitano, nuvola nera sulla città. Il sindaco: “Evacuate l’area, è pericoloso” Enorme incendio a San Valentino Torio. Su Facebook, il sindaco Michele Strianese ha invitato coloro che vivono nell’area ad evacuarla per ragioni di sicurezza.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di enormi dimensioni è divampato questa mattina a San Valentino Torio, cittadina dell'Agro-Nocerino-Sarnese, nella provincia di Salerno: una grande nuvola nera si è stagliata sulla città. Il rogo, del quale non si conoscono ancora le cause, è scoppiato nella zona di via Curti, in una rimessa di camion alle spalle del cimitero cittadino: le proporzioni dell'incendio sono così vaste che hanno spinto il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, a diramare appelli alla cittadinanza nei quali ha invitato coloro che risiedono nell'area ad evacuarla per ragioni di sicurezza. Sui suoi canali social, il primo cittadino ha scritto: "Allontanatevi dalla zona dell'incendio di Via Curti a San Valentino Torio. Chiudete le porte e le finestre. Evacuate l'area per ragioni di sicurezza. Spostatevi dall'area in oggetto".

Tante sui social le immagini diffuse da cittadini preoccupati che mostrano, effettivamente, come una grande colonna di fumo nero – che risulta appunto molto scuro e anche denso – si sia stagliata sopra le case. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 10.30, i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere le fiamme: come detto precedentemente, sono al momento sconosciute le cause dell'incendio, sulle quali saranno i successivi rilievi dei pompieri e delle forze dell'ordine a fare luce.