Vasto incendio in un’azienda di carni nel Casertano: nube nera su tutta la zona Le fiamme, sviluppatesi nella prima mattinata di oggi su un’area molto estesa, continuano ad ardere: sul posto ci sono i vigili del fuoco.

Un incendio di vaste proporzioni, divampato alle prime luci di questa mattina, martedì 2 agosto, è ancora in corso a Pontelatone, cittadina nella provincia di Caserta: ad andare in fiamme un'azienda che si occupa di macellazione e conservazioni di carni, sita in via Ponte Pellegrino. Da quanto si apprende, il rogo è divampato intorno alle ore 6 di questa mattina: sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, alle quali si sono presto aggiunte tre autobotti e un'autoscala: l'incendio, infatti, è molto esteso, dal momento che le fiamme hanno interessato sia l'area adibita alla macellazione che quella adibita alla conservazione della carne – dove ci sono le celle frigorifere – per un totale di circa 2mila metri quadrati.

Dal rogo si è alzata una densa nuvola di fumo nero, che ha coperto tutta la zona, rendendo l'aria irrespirabile. Quando le fiamme saranno domate – come detto, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro – si potrà procedere alle indagini per risalire alle cause dell'incendio, che al momento sono ancora sconosciute.

Non è la prima volta che Pontelatone viene interessata da un incendio di vaste proporzioni. Alla fine del 2021, nel mese di novembre, un'azienda agricola in via Madonna delle Grazie venne interessata da un vasto rogo: le fiamme sono partite da alcune balle di fieno stipate in un capannone, all'interno del quale si trovavano anche numerosi animali, alcuni dei quali sono purtroppo morti carbonizzati nell'incendio.