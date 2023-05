Vasto incendio in una fabbrica di zinco: enorme nube di fumo nero in provincia di Avellino Un incendio di vaste proporzioni ha interessato, nel primo pomeriggio di oggi, l’Irpinia Zinco, azienda che sorge nella zona industriale di Lacedonia, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di enormi proporzioni ha interessato, a partire dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 maggio, l'Irpinia Zinco, azienda che sorge nell'area industriale di Calaggio a Lacedonia, nella provincia di Avellino. Da quanto si apprende, l'incendio è divampato in un'ala del complesso industriale poco prima delle ore 14: sono stati alcuni operai, che hanno avvistato fumo e fiamme, a far scattare l'allarme. Dal rogo si sono alzate fiamme molto alte, così come un'altissima colonna di fumo, particolarmente scuro, che si è stagliata sopra tutta la zona; l'azienda sorge a pochi metri dal casello dell'Autostrada A16 Napoli-Canosa, anch'essa interessata dal fumo.

L'incendio domato dopo un'ora: non ci sono feriti

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino e quelli dei distaccamenti di Grottaminarda e Bisaccia, che si sono subito adoperati per domare le fiamme: l'impresa si è rivelata molto complessa e soltanto dopo oltre un'ora, intorno alle 15, il rogo è stato completamente estinto. Fortunatamente, non si registrano né feriti né intossicati tra gli operai dell'azienda.

Il rogo provocato da un corto circuito: si indaga

Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco si sono subito messi all'opera per mettere in sicurezza tutta l'area e verificarne la stabilità. I pompieri hanno avviato anche le opportune verifiche per determinare le cause dell'incendio: da quanto si apprende, secondo i primi accertamenti, il rogo potrebbe essere stato causato da un corto circuito.