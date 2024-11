video suggerito

Vasto incendio in un deposito a Pagani, bruciano cassette di plastica e legno: sul posto i vigili del fuoco Il rogo, divampato intorno alle 4, è divampato in un deposito di cassette di plastica e legno a Pagani, nella provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estinguere le fiamme.

A cura di Valerio Papadia

Un vasto incendio è scoppiato nella notte a Pagani, nella provincia di Salerno: il rogo, divampato intorno alle 4, ha interessato un deposito nel quale erano stipate cassette di plastica e legno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno, nella fattispecie con sei mezzi dai distaccamenti di Nocera e Sarno e con un'autobotte proveniente da Salerno: i pompieri si sono adoperati per estinguere le fiamme e sono ancora al lavoro per raffreddare le braci ancora attive.

Fortunatamente, l'incendio non ha fatto registrare feriti, ma si contano ingenti danni alla struttura, che tuttavia non sono ancora stati quantificati. Non è ancora noto, inoltre, se, vista la natura del materiale andato in fumo – tra cui, ricordiamo, c'era anche della plastica – saranno effettuati rilievi da parte dell'Arpac per monitorare la qualità dell'aria.