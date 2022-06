Vasco Rossi a Napoli, fan in coda allo Stadio Maradona fin dal mattino e traffico in tilt Fan in delirio a Napoli per Vasco Rossi: notte in tenda davanti allo Stadio Maradona, prime code già questa mattina nonostante i cancelli aprano alle 15.30.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le prime code già al mattino, dopo la notte passata in tenda. Foto / Facebook

Napoli si è risvegliata nella spasmodica attesa del concerto di Vasco Rossi, previsto per le 21.30 allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Fan in delirio per il ritorno di Vasco, che mancava dal 2015 quando si esibì sempre allo Stadio di piazzale Tecchio, davanti al più classico dei tutto esaurito. E anche stasera ci sarà, come di consueto, il delirio dei fan del cantante emiliano. Già dall'alba si registrano le prime file all'esterno dello stadio, con i fan arrivati da ogni parte d'Italia ed in particolare da tutto il Meridione per il concerto.

Fan accampati già nella notte

Alle 9.30 di questa mattina c'erano quasi mille persone in fila, alcune delle quali hanno passato la notte in strada o in auto, pronti per essere i primi ad entrare quando alle 15.30 si apriranno i cancelli dell'impianto di Fuorigrotta. A testimonianza di come tutti vogliano accaparrarsi i posti migliori, magari sotto al palco della rockstar di Zocca. Nonostante il grande caldo (anche oggi su Napoli le temperature sono sopra i 30 gradi) e l'afa, le code aumentano con il passare delle ore, e la sensazione è che per le 15.30 l'intera Fuorigrotta sarà già paralizzata.

Traffico in rapida evoluzione già al mattino

Del resto, questa mattina il traffico napoletano è andato già rapidamente in tilt a causa dei cantieri disseminati in tutta la città, ma la situazione sta peggiorando con il passare delle ore, con le automobili in arrivo a Fuorigrotta da ogni parte del Meridione. Già questa mattina, oltre ai tanti provenienti dai quattro angoli della Campania, si registrano fan di Vasco arrivati da Puglia, Calabria, ma anche Sicilia e Lazio: per il concerto della rockstar emiliana vogliono esserci proprio tutti.