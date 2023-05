Vanno a pescare, ma stanno recuperando la droga nascosta in fondo al mare: denunciati due minori a Procida Un 16enne e un 17enne sono stati denunciati dai carabinieri sull’isola del Golfo di Napoli: sono stati sorpresi mentre “pescavano” hashish in fondo al mare.

A cura di Valerio Papadia

Sembravano due ragazzi come tanti che, in un'isola come Procida, stavano pescando. In realtà, però, stavano recuperando della droga nascosta in fondo al mare: per questo, due minorenni, un 16enne e un 17enne, sono stati denunciati dai carabinieri; sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

I carabinieri della stazione di Procida, unitamente al personale dell'ufficio circondariale marittimo dell'isola, stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando, in località Punta Faro, si sono imbattuti nei due minori che, fermi sulla banchina, sembrava stessero pescando qualcosa in mare. Alla vista dei carabinieri, però, i due ragazzini sono stati presi dal panico e hanno destato sospetti: quando i militari si sono avvicinati hanno scoperto che i due minori avevano tra le mani una busta contenente 400 grammi di hashish.

Le successive indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di appurare che i due ragazzini conoscevano la posizione di quella busta sul fondo del mare e soprattutto del suo contenuto: per questo, i minori sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria e sono stati consegnati ai rispettivi genitori; i carabinieri stanno portando avanti ulteriori indagini per fare piena luce sulla vicenda.