Vanno a cena fuori e scappano senza pagare il conto di 60 euro: ripresi dalle telecamere Una coppia è andata a cena in un locale di San Prisco, poi è andata via senza pagare il conto. Il titolare a Fanpage.it: “Gesto palesemente premeditato”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vanno al ristorante e scappano senza pagare il conto di appena sessanta euro. La vicenda è accaduta a San Prisco, in provincia di Caserta, all'interno del Bavarian, che fa sia da pub, ristorante e pizzeria, sia da steak house. A raccontare a Fanpage.it la vicenda è il proprietario, Vincenzo, raggiunto telefonicamente dopo che l'uomo aveva diffuso le immagini dell'impianto di videosorveglianza in cui si vedono due persone che arrivano, cenano e poi scappano senza pagare il conto.

Le immagini nel video

Nelle immagini si vede la coppia arrivare nel locale alle 22.13 dello scorso 1° giugno, consumare una cena e poi, attorno alle 23, lasciare il locale non visti: prima si alza l'uomo che, lentamente, guadagna l'uscita. Poco dopo tocca alla donna alzarsi e raggiungere l'esterno, per poi andare via assieme all'uomo. Sul tavolo resta solo qualche rifiuto ed un conto da saldare di 60 euro, che resterà abbandonato là finché uno dei lavoratori non si accorge che la coppia è davvero andata via.

Il proprietario a Fanpage.it: "Gesto premeditato"

"Il gesto in sé non sarebbe così grave", spiega Vincenzo, il titolare dell'attività contattato telefonicamente da Fanpage.it, "ma in quanto il gesto è palesemente premeditato. Hanno mangiato, bevuto, hanno chiesto anche un panino extra da portare, poi hanno atteso di non essere visti per lasciare il locale senza pagare il conto. Un conto tra l'altro di appena 60 euro". E non sarebbe la prima volta che questo accade: un bar della zona avrebbe riconosciuto i due in video come clienti che, analogamente, sarebbero andati via senza pagare un conto di pochi euro dopo una colazione al banco. "Personalmente non ho ancora neppure sporto denuncia", spiega ancora Vincenzo, "però ho voluto mostrare le immagini, anche per mettere in guardia da comportamenti del genere che queste persone potrebbero rifare altrove, visto che era tutto premeditato".