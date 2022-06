Vanessa Incontrada, le reazioni dopo il “Sei bellissima” dei napoletani durante il concerto di Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada accolta a Napoli con un “sei bellissima”: tante le reazioni che plaudono al coro in piazza del Plebiscito durante il concerto di Gigi D’Alessio.

Il clamore intorno al concerto di Gigi D'Alessio a Napoli non si è ancora placato. Tanti sono gli episodi "rimbalzati" dalla diretta di Raiuno ai social, uno su tutti riguarda Vanessa Incontrada, l'attrice e showgirl amica di vecchia data del cantautore napoletano e fra gli invitati d'onore alla festa per i trent'anni di carriera in piazza Plebiscito. Quando Vanessa Incontrada è salita sul palco, davanti a una piazza del Plebiscito stracolma, il pubblico ha iniziato a intonare spontaneamente in coro «Sei bellissima», splendido refrain della canzone di Loredana Bertè.

Una sortita che non è avvenuta per caso: da tempo ormai l'attrice di origine spagnola è al centro del gossip (e delbody-shaming) per una serie di foto in spiaggia pubblicate da un settimanale e per le sue foto sui social network. D'Alessio poi ci ha messo, come si dice in questi casi "il carico da cento", invitandola a mangiare pubblicamente una mozzarella di bufala durante lo show.

Fra le centinaia di persone, famose e meno famose, che hanno sottolineato a mezzo social network il gesto spontaneo dei napoletani in piazza, qualche giorno dopo è intervenuta Alessandra Clemente, giovane consigliera comunale napoletana, già assessora e vicesindaca della città che qualche tempo fa fu presa di mira per il suo aspetto fisico da un avversario politico: