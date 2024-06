Vandalizzato il furgone, rubate attrezzatura e gli abiti delle Winxs, lo spettacolo per i bimbi annullato a Casavatore

video suggerito

Delusione per i tanti bimbi che stamane, a Casavatore, popoloso centro dell'hinterland Nord di Napoli, si preparavano allo show delle Winxs, le fate della popolare serie animata italiana creata da Iginio Straffi. Lo spettacolo itinerante avrebbe previsto animatrici e ballerine nei panni del gruppo di sei fate pronte ad interagire coi bambini. Ma è stato annullato. Il motivo lo spiega, non senza delusione, Elsa Picaro, assessora alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del comune di Casavatore: «Ci spiace comunicarvi che, per causa di forza maggiore, lo spettacolo delle Winx previsto per oggi 1 Giugno al parco Petrucci è stato annullato». Purtroppo gli organizzatori dell'evento sono stati vittime di un furto con tanto di vandalizzazione delle attrezzature, del furgone e dei vestiti di scena.

Spiega l'assessora di Casavatore che il tutto è avvenuto a Villaricca, altro popolosissimo centro della cintura partenopea: «Ieri sera a Villaricca in un momento di pausa, il furgone nel quale viaggiavano le Winks è stato vandalizzato, sono state sottratte attrezzature musicali e informatiche, abiti da scena ed effetti personali, ciò rende impossibile svolgere lo spettacolo. Ci auguriamo per non deludere i bambini che sia possibile una futura esibizione delle Winx».