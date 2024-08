video suggerito

“Vado a prelevare”, si fa ricaricare la carta prepagata in tabaccheria e scappa senza pagare Un uomo di 37 anni, originario della provincia di Napoli, è riuscito così a intascare in maniera fraudolenta alcune centinaia di euro, raggirando alcune tabaccherie nel Casertano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sempre lo stesso modus operandi, utilizzato per raggirare almeno tre tabaccherie di San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, per intascare in maniera fraudolenta alcune centinaia di euro. Si recava negli esercizi commerciali per farsi ricaricare la propria carta prepagata poi, con la scusa di doversi recare agli sportelli automatici per prelevare contanti, si allontanava senza corrispondere il denaro che si era fatto accreditare. Per questo, un 37enne originario del Napoletano, è stato denunciato dai carabinieri: deve rispondere di insolvenza fraudolenta.

Nella fattispecie, il 37enne entrava nelle ricevitorie ricaricando la sua carta prepagata con importi variabili dai 150 ai 300 euro. Poi, fingeva di voler corrispondere il denaro accreditatogli con una seconda carta, che però non veniva accettata; a quel punto, si allontanava con la scusa di dover prelevare denaro contante da uno sportello automatico e faceva perdere le sue tracce.

Le vittime del raggiro hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di San Felice a Cancello, che hanno identificato il 37enne grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali; pertanto, nella mattinata odierna, mercoledì 14 agosto, l'uomo è stato raggiunto dai militari dell'Arma e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.