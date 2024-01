Vaccino mRNA contro il melanoma, a Napoli la prima dose iniettata all’ospedale Pascale Al Pascale di Napoli somministrata per la prima volta in Italia il vaccino anticacro a mRna per la cura del melanoma. Il professor Paolo Ascierto: “Ci vorrà qualche anno prima dei risultati” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo vaccino anticacro a mRna per la cura del melanoma è stato somministrato per la prima volta stamattina a Napoli. Ci vorrà qualche anno per conoscere i risultati, fanno sapere dall'Istituto dei tumori Pascale di Napoli, ma la speranza che la scienza possa aver compiuto un altro passo avanti è tanta. Si tratta del primo paziente italiano a cui è stato iniettato il vaccino antitumorale attualmente in corso di sperimentazione dall'Irccs napoletano e coordinato dall'oncologo Paolo Ascierto. Alfredo, questo il nome del primo paziente italiano, ha ricevuto la dose di vaccino, prodotto da Moderna, proprio questa mattina nell'istituto partenopeo.

"La nostra speranza è quella di poter dare una nuova e più efficace opzione terapeutica a quanti più pazienti possibili. Ed è per questo che oggi è un grande giorno", ha spiegato il professor Paolo Ascierto, che non nasconde un pizzico di delusione per l'esclusione dell'Italia dalle fasi I e II di sperimentazione. La fase III, invece, è iniziata a settembre proprio a Napoli. "Il vaccino si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid", ha spiegato Ascierto, "e cioè utilizzando mRNA sintetici progettati per ‘istruire’ il sistema immunitario a riconoscere specifiche proteine, chiamati ‘neoantigeni’, che sono espressione di mutazioni genetiche avvenute nelle cellule malate". Lo scopo del vaccino, tuttavia, "non è quello di prevenire la malattia, ma di aiutare e supportare il sistema immunitario dei pazienti a riconoscere e ad attaccare più efficacemente il tumore", ha aggiunto ancora Ascierto, che mostra comunque un cauot ottimismo: "Ci vorrà qualche anno prima di avere i risultati di quest’ultima fase dello studio clinico, la fase III".