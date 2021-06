Ha aperto i battenti ieri, sabato 26 giugno, il nuovo hub vaccinale allestito dall'Asl di Caserta all'interno del centro commerciale Campania di Marcianise. Klepierre, gruppo che gestisce il grande centro commerciale ha offerto gratuitamente all'Azienda sanitaria locale uno spazio di circa duemila metri quadri, al piano terra di una struttura che sorge in prossimità dell'ingresso Nord del centro commerciale: il nuovo hub vaccinale è aperto dalle ore 10 alle ore 22, tutti i giorni. La gestione logistica del nuovo centro vaccinale del Casertano è stata affidata al Comando Bersaglieri della Caserma Garibaldi di Caserta, guidato dal generale Massimiliano Quarto: i militari gestiranno gli accessi e i flussi, per evitare eventuali assembramenti, come già succede nell'hub allestito alla Caserma Ferrari Orsi di Caserta.

L'hub vaccinale all'interno del centro commerciale Campania, come detto, si estende su un'area di duemila metri quadri: otto postazioni fisse e 54 punti vaccinali smart presso i quali sarà possibile somministrare altrettanti vaccini in contemporanea. Secondo l'Asl di Caserta, diretta da Ferdinando Russo, nel nuovo centro vaccinale si potranno somministrare circa duemila dosi di vaccino anti-Covid al giorno: sono previste due turnazioni per un totale di circa 60-70 tra medici e infermieri impegnati nelle vaccinazioni. Alle prime 500 persone sono state somministrate dosi del vaccino Pfizer.

Nel nuovo hub anche screening contro i tumori

Per la prima volta sul territorio regionale, inoltre, il nuovo hub vaccinale del centro commerciale Campania sarà aperto ad altre attività: ad esempio, la cittadinanza potrà aderire anche allo screening per i tumori all'utero, alla mammella e al colon retto. Per questo, e per le vaccinazioni anti-Covid, è stato allestito un info point nella Piazza Centrale del centro commerciale.