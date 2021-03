Al via le prenotazioni vaccinazioni anti-Covid19 in Campania per gli anziani con più di 70 anni di età. Si tratta della seconda fascia di anziani che potrà vaccinarsi contro il Coronavirus, dopo quella degli ultra 80 enni. L'Unità di Crisi per l'emergenza Covid 19 della Campania, infatti, da oggi ha attivato la piattaforma online per raccogliere le adesioni di chi si vuole vaccinare riservate ai campani con oltre 70 anni di età.

Qui il link per le adesioni alle vaccinazioni degli ultra 70enni

In Campania superato mezzo milione di iniezioni

Sempre oggi, come anticipato da Fanpage.it, la Regione Campania ha attivato tramite Soresa, il portale online per poter scaricare l'attestato di vaccinazione, sul quale è indicato anche il lotto di vaccino che si è ricevuto. Finora, infatti, non tutte le Asl rilasciavano il certificato, l'Asl Napoli 1 Centro non era tra queste, ad esempio. In Campania ad oggi, 13 marzo 2021, sono 565.200 le vaccinazioni somministrate su 581.315 dosi consegnate, con una percentuale del 97,23%. Di queste, 385.360 sono prime dosi, mentre 179.840 persone hanno ricevuto anche la seconda iniezione. Nel complesso, ad aver ricevuto la dose sono 319.927 donne e 245.273 uomini. La provincia con il maggior numero di vaccinazioni è quella di Napoli, con 281.462 (48,42%), seguita da Caserta con 100.257 dosi (17,25%(, Salerno con 99.374 dosi (17,09%), Avellino con 46.918 dosi (8,07%) e Benevento con 37.189 dosi somministrate (6,40%). Per quanto riguarda le categorie che possono fare la vaccinazione, dopo il personale sanitario e socio-sanitario, le adesioni sono state finora 396.781, di cui 21.679 di anziani ultra 80enni, 149.608 del personale scolastico e 25.494 delle forze dell’ordine.