in foto: Il Centro Vaccinale anti Covid di Caserta

Rallenta la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus a Caserta. La causa? Il maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto sulla Campania tutta. A causa della pioggia, infatti, l'hub vaccinale istituito all'interno della Caserma Garibaldi di Caserta – si tratta del più grande centro vaccinale contro il Coronavirus istituito fino ad ora in Campania – si è allagato, costringendo ad interrompere temporaneamente l'inoculazione delle dosi di vaccino. Le vaccinazioni previste nella Caserma sono state eseguite direttamente nel Covid Center di Marcianise, nella provincia di Caserta.

Il centro vaccinale all'interno della Caserma Garibaldi, come detto, è fino ad ora il più grande della Campania, con le sue 26 postazioni (più 4 di riserva) e la possibilità adi somministrare fino a 3mila vaccini al giorno. L'hub vaccinale è stato inaugurato lo scorso 1° marzo. Per l'occasione, il sindaco di Caserta Carlo Marino disse: "Oggi è una giornata importante, abbiamo un importante centro di vaccinazione, che è il più grande della regione Campania. Diventerà un punto di riferimento per il diritto alla salute e per salvare vite umane. Grazie ai militari e alle istituzioni che hanno lavoro assieme per questo luogo, dove i cittadini potranno vaccinarsi e creare le condizioni per riprendere la normalità. Noi dobbiamo rinascere: e per rinascere ci vogliono i vaccini".

Proprio ieri, inoltre, la Regione Campania ha reso note le categorie che riceveranno il vaccino contro il Coronavirus in maniera prioritaria: personale sanitario, ultra 80enni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali.