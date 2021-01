In Campania superati i mille ultranovantenni vaccinati contro il Coronavirus. Sono 118.003 le iniezioni fatte di vaccino Pfizer su 147.955 consegnate, pari al 79,8%, fatte fino ad oggi. Di queste, 1.028 sono andate ad anziani che hanno oltre 90 anni ospitati nelle case di cura. Mentre sono ben 1.857 i vaccinati nella fascia di età 80-89 anni. Nonostante la battuta d’arresto che ha subito la campagna vaccinale a causa del taglio alle forniture operato dalla Pfizer, la Campania nel complesso risulta ottava per somministrazioni complessive a livello nazionale, dietro la Provincia Autonoma di Bolzano, il Piemonte, il Veneto, la provincia autonoma di Trento, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Mentre è al sesto posto, invece, se si considera il numero delle dosi somministrate in valore assoluto.

in foto: I dati sulle vaccinazioni in Campania per età (fonte Governo Italiano)

La Campania proseguirà la campagna vaccinale contro il covid19 in questi giorni facendo solo i richiami delle seconde iniezioni. Il governatore De Luca si è già vaccinato per la seconda volta, unico politico non medico in Italia ad averlo fatto, ed è ora immune al Covid19. Alla Mostra d'Oltremare di Napoli stamattina sono state richiamate 513 persone. Questa situazione proseguirà probabilmente fino al 6 febbraio. A Caserta complessivamente sono state somministrate 2.914 dosi di richiamo, su 15.285 persone che hanno fatto la prima iniezione. Questa settimana, intanto, la Pfizer dovrebbe consegnare circa 25mila dosi vaccinali, contro le 34mila di inizio gennaio. A causa dei ritardi nelle consegne, probabilmente la seconda fase della campagna vaccinale che prevede le iniezioni agli 80enni partirà solo nel mese di marzo.