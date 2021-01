Riaprono da oggi le scuole medie della Campania, i cui giovani alunni tornano alla didattica in presenza dopo molte settimane. Tra sette giorni toccherà invece agli studenti delle scuole superiori della Campania: ma c'è apprensione per i primi focolai già emersi tra le mura scolastiche, che hanno portato in alcune città della regione ad una nuova chiusura degli istituti di ogni ordine e grado.

Il caso più eclatante è quello della scuola elementare Minniti-Zanfagna di via Consalvo, a Fuorigrotta: 18 i casi emersi in poche ore, con l'Asl Napoli 1 Centro che ha convocato circa 350 studenti, 40 insegnanti e 8 addetti del personale non docente per effettuare loro i test che possano scongiurare un focolaio più grande di quello già evidenziato. A titolo precauzionale, sono finiti in quarantena anche i genitori degli alunni coinvolti. A Torre Annunziata, scuole chiuse per tutta la settimana corrente dopo le positività emerse in poche ore in diversi asili e elementari tra alunni e maestri. Ma anche altri comuni hanno optato per la "prudenza", richiudendo temporaneamente le scuole per effettuare sanificazioni straordinarie e tamponi dove necessario.

Intanto, la curva del contagio resta apparentemente stabile in Campania: nelle ultime 24 ore sono emersi altri 1.069 casi positivi al Coronavirus, con 16.219 tamponi analizzati. Non si ferma l'incremento del numero dei decessi: con i 12 registrati nell'ultima giornata, sono arrivati a quota 3.598 i decessi in Campania dovuti alla CoViD-19; altri 525 i guariti per un totale di 147.439 da inizio pandemia. In totale, i casi accertati sono stati finora 214.022 su 1.552.374 persone testate, con 2.331.532 tamponi complessivi.