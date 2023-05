Va in ospedale due volte e mente sulle ferite, poi confessa: “La mia compagna mi ha accoltellato” Una giovane donna di 27 anni è stata arrestata dalla polizia a Quarto, nella provincia di Napoli. Il compagno ha poi confessato di aver subito violenza già in passato.

A cura di Valerio Papadia

Le forze dell'ordine hanno fatto luce su quanto accaduto a un uomo di 37 anni nella notte tra il 14 e il 15 marzo scorsi a Quarto, nella provincia di Napoli: l'uomo era stato ricoverato per due volte in ospedale, mentendo in entrambe le occasioni. Soltanto successivamente ha confessato di essere stato accoltellato dalla compagna, una giovane donna di 27 anni, che è stata arrestata dagli agenti del commissariato di Aversa della Polizia di Stato.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno permesso agli inquirenti di accertare che la 27enne aveva agito mossa dalla gelosia: per la 27enne si sono dunque aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli; è accusata di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi e dall'uso di arma, un coltello di 30 centimetri.

L'uomo ha mentito, poi ha confessato

Nell'aggressione, il 37enne ha riportato ferite gravi, che lo hanno costretto a ben due ricoveri: in entrambe le occasioni, l'uomo ha mentito sulla nature delle ferite. La prima volta aveva infatti riferito di essere stato accoltellato da un gruppo di migranti al culmine di una lite; la seconda volta, invece, aveva dichiarato ai carabinieri di essere rimasto ferito in un fantomatico incidente stradale nella provincia di Caserta.

Gli approfondimenti investigativi, però, hanno fatto emergere un'altra verità, davanti alla quale l'uomo ha confessato, dichiarando di essere stato accoltellato dalla compagna, che è stata arrestata e condotta in carcere dal momento che, secondo i giudici, sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Il 37enne ha infatti dichiarato agli inquirenti di aver subito violenze dalla donna anche in passato.