Va in giro con una scatola in mano. I carabinieri si insospettiscono e hanno ragione: era piena di droga I carabinieri hanno fermato un 26enne a Varcaturo che girava con una scatola tra le mani: era piena di droga, il giovane è finito in manette.

A cura di Nico Falco

Quando i carabinieri lo hanno notato se ne andava in giro a Giugliano, in provincia di Napoli, con una scatola tra le mani. Lo hanno fermato per un controllo e dall'ispezione è saltata fuori la droga: hashish, cocaina e marijuana, tutto già suddiviso in dosi e pronto per essere venduto. In manette è finito un 26enne di origini rumene, Daniel Adrien, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri della stazione locale lo hanno intercettato durante un servizio di routine in viale dei Pini Nord, nella frazione di Varcaturo. Volto già noto, proprio quel contenitore che stava trasportando ha attirato l'attenzione dei militari, che hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alle domande il ragazzo ha cercato di giustificarsi, di distogliere l'attenzione da quella scatola, ma è stato tutto inutile: era piena di droga, dentro c'erano tre bicchieri di plastica con 30 dosi di hashish, 27 di cocaina e 4 di marijuana, per un peso complessivo di 70 grammi. Nelle tasche del 26enne i carabinieri hanno trovato 40 euro, anche quelli finiti sotto sequestro in quanto ritenuti provento dello spaccio di stupefacenti.

Probabile che stesse trasportando le dosi verso una piazza di spaccio, dove sarebbero state vendute, ma non si esclude che, al contrario, stesse facendo da spacciatore "itinerante", raggiungendo di volta in volta punti concordati per incontrarsi con gli acquirenti di turno. Ulteriori indagini sono in corso per ricostruire gli spostamenti del ragazzo e per identificare sia il luogo dove aveva acquistato la droga sia quello dove la stava portando per la vendita.